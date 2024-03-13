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У Києві ускладнений рух однією з вулиць міста: де краще не їхати

Фото: у Києві ускладнений рух вулицею Гната Хоткевича (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві через прорив труби ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича. Наразі там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Правоохоронці просять врахувати інформацію про ускладнення руху по вулиці Гната Хоткевича та заздалегідь планувати свій маршрут.

Варто зауважити, що дана вулиця пролягає через Дніпровський та Деснянський райони міста Києва від Броварського проспекту до Азербайджанської вулиці.

Фото: у Києві через прорив труби ускладнено рух по вулиці Гната Хоткевича (t.me/kyivpatrol)

Новини Києва

Нещодавно ми повідомляли, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Вчора Київська міська військова адміністрація попередила про жовтий рівень небезпеки у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Також 8 березня у Києві станція метро "Дніпро" відновила роботу у звичайному режимі.

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Київ