В Киеве затруднено движение по одной из улиц города: где лучше не ехать

В Киеве из-за прорыва трубы затруднено движение по улице Гната Хоткевича. Сейчас там ведутся ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Правоохранители просят учесть информацию об осложнениях движения по улице Гната Хоткевича и заранее планировать свой маршрут.
Стоит отметить, что данная улица проходит через Днепровский и Деснянский районы Киева от Броварского проспекта до Азербайджанской улицы.
Недавно мы сообщали, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга".
Вчера Киевская городская военная администрация предупредила о желтом уровне опасности в связи с ухудшением погодных условий.
Также 8 марта в Киеве станция метро "Днепр" возобновила работу в обычном режиме.
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