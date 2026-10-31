У Києві уламки російського дрона впали на торговельний центр, поранено дитину
Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території Оболонського району Києва пошкоджено торговельний центр, є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
За попередньою інформацією військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків російського дрона.
Зокрема, удар припав на територію місцевого торговельного центру.
На місці події працюють відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків та надання допомоги.
За попередньою інформацією, постраждала жінка.
Оновлено 20:10
За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждала 12-річна дівчинка.
Дитині оперативно надали необхідну медичну допомогу на місці події.
Нагадаємо, що ввечері 29 жовтня Київ зазнав чергової ракетної атаки. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, а у Дніпровському районі столиці уламки ракети горіли у дворі житлового комплексу.
Крім того, в іншому будинку вибуховою хвилею вибило вікна.
Також у ніч на 27 жовтня Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву.
Тоді в столиці оголошували червоний рівень небезпеки, а цивільних закликали залишатися в укриттях через ризик повторних ударів.