В Киеве обломки российского дрона упали на торговый центр, ранен ребенок
В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории Оболонского района Киева поврежден торговый центр, есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
По предварительной информации военной администрации, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков российского дрона.
В частности, удар пришелся на территорию местного торгового центра.
На месте происшествия работают соответствующие экстренные службы по ликвидации последствий и оказанию помощи.
По предварительной информации, пострадала женщина.
Обновлено 20:10
По уточненной информации, в результате вражеской атаки пострадала 12-летняя девочка.
Ребенку оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.
Напомним, что вечером 29 октября Киев подвергся очередной ракетной атаке. В результате обстрела погиб один человек, а в Днепровском районе столицы обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса.
Кроме того, в другом доме взрывной волной выбило окна.
Также в ночь на 27 октября Россия вторично за ночь ударила баллистикой по Киеву.
Тогда в столице объявляли красный уровень опасности, а гражданских призывали оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.