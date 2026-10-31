ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве обломки российского дрона упали на торговый центр, ранен ребенок

20:05 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Киеве обломки российского дрона упали на торговый центр, ранен ребенок Фото: обломки дрона упали на ТЦ в Киеве (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории Оболонского района Киева поврежден торговый центр, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По предварительной информации военной администрации, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков российского дрона.

В частности, удар пришелся на территорию местного торгового центра.

На месте происшествия работают соответствующие экстренные службы по ликвидации последствий и оказанию помощи.

По предварительной информации, пострадала женщина.

Обновлено 20:10

По уточненной информации, в результате вражеской атаки пострадала 12-летняя девочка.

Ребенку оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, что вечером 29 октября Киев подвергся очередной ракетной атаке. В результате обстрела погиб один человек, а в Днепровском районе столицы обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса.

Кроме того, в другом доме взрывной волной выбило окна.

Также в ночь на 27 октября Россия вторично за ночь ударила баллистикой по Киеву.

Тогда в столице объявляли красный уровень опасности, а гражданских призывали оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Российская Федерация Обстрел Киева Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции
Зеленский и Эрдоган обсудили привлечение Анкары к переговорам и встречу в Турции
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур