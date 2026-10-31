В Киеве обломки российского дрона упали на торговый центр, ранен ребенок

В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории Оболонского района Киева поврежден торговый центр, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

По уточненной информации, в результате вражеской атаки пострадала 12-летняя девочка.

На месте происшествия работают соответствующие экстренные службы по ликвидации последствий и оказанию помощи.

В частности, удар пришелся на территорию местного торгового центра.

По предварительной информации военной администрации, в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков российского дрона.

Напомним, что вечером 29 октября Киев подвергся очередной ракетной атаке. В результате обстрела погиб один человек, а в Днепровском районе столицы обломки ракеты горели во дворе жилого комплекса.

Кроме того, в другом доме взрывной волной выбило окна.

Также в ночь на 27 октября Россия вторично за ночь ударила баллистикой по Киеву.

Тогда в столице объявляли красный уровень опасности, а гражданских призывали оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.