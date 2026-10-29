У Києві через ракетну атаку загинула людина
Унаслідок ракетної атаки на Київ увечері 29 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі уламки ракети горіли у дворі житлового комплексу, ще в одному будинку вибуховою хвилею вибило вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.
Про загиблого повідомили в КМВА. Де саме загинула людина, поки не уточнюють.
У Дніпровському районі уламки ракети впали у двір одного з житлових комплексів і загорілися.
За іншою адресою вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку. На місцях працюють екстрені служби.
Атака почалася близько 22:50: Росія вдарила по Києву балістикою, у місті пролунали вибухи. Того ж дня президент Володимир Зеленський із посиланням на розвідку попереджав, що Росія готує нові балістичні удари, і наголошував, що Україні потрібні засоби, щоб їх збивати.
Захищатися від балістики дедалі складніше: за словами Зеленського, США зараз постачають лише 12 ракет до Patriot на місяць. Удари по Києву тривають майже щоночі. Увечері 26 жовтня балістика влучила в кампус університету в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.