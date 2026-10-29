У Києві через ракетну атаку загинула людина

Унаслідок ракетної атаки на Київ увечері 29 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі уламки ракети горіли у дворі житлового комплексу, ще в одному будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.

Про загиблого повідомили в КМВА. Де саме загинула людина, поки не уточнюють.

У Дніпровському районі уламки ракети впали у двір одного з житлових комплексів і загорілися.

За іншою адресою вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку. На місцях працюють екстрені служби.