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У Києві через ракетну атаку загинула людина

23:55 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві через ракетну атаку загинула людина Фото: ракетна атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини (Getty Images)
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Унаслідок ракетної атаки на Київ увечері 29 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі уламки ракети горіли у дворі житлового комплексу, ще в одному будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та мера Києва Віталія Кличка.

Про загиблого повідомили в КМВА. Де саме загинула людина, поки не уточнюють.

У Дніпровському районі уламки ракети впали у двір одного з житлових комплексів і загорілися.

За іншою адресою вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку. На місцях працюють екстрені служби.

Атака почалася близько 22:50: Росія вдарила по Києву балістикою, у місті пролунали вибухи. Того ж дня президент Володимир Зеленський із посиланням на розвідку попереджав, що Росія готує нові балістичні удари, і наголошував, що Україні потрібні засоби, щоб їх збивати.

Захищатися від балістики дедалі складніше: за словами Зеленського, США зараз постачають лише 12 ракет до Patriot на місяць. Удари по Києву тривають майже щоночі. Увечері 26 жовтня балістика влучила в кампус університету в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.

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