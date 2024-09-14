У Києві уламки дрона ворога впали на територію комунального підприємства

У Києві через ворожу атаку із застосуванням "Шахедів" та на тлі роботи ППО фіксують падіння уламків ворожих цілей. Це сталося в Оболонському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київського міського голови Віталія Кличка.
За словами мера, фрагменти повітряних цілей противника впали на територію комунального підприємства у цьому районі. Обійшлося без загоряння.
"В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає", - розповів мер.
Він додав, що на місце події були відправлені екстрені служби.
Оновлено о 02.43
Пізніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що у столиці через "Шахедну" атаку даних щодо потерпілих чи руйнувань немає.
В КМВА зазначили, що в передмісті Києва працювала ППО, і було зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови.
Також чиновник додав, що ворожа повітряна атака триває.
Нагадаємо, на тлі повітряної тривоги у багатьох областях України у ніч проти 14 вересня через запуск російськими окупантами "Шахедів" сигнал про загрозу повітряних атак залунав і в столиці. Це сталося близько 01.38.
Згодом стало відомо про роботу протиповітряної оборони як у Києві, так і в області. У столиці було чути вибухи.
Також раніше повідомлялося, що в ЗСУ заявляли про роботу ППО і на півдні України через атаку "Шахедів", а в районі Одеси пролунало кілька вибухів.
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