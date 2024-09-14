Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи, працює ППО

У Києві у ніч проти 14 вересня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Іде робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка .

"У Києві працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!" - написав Київський міський голова у своєму Telegram.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу "Шадедів" для столиці.

"Київ - загроза застосування ударних БпЛА!" - розповіли військові.

Між тим в районі міста Київ було чути кілька вибухів.

Зазначимо, що у Київській міській військовій адміністрації також закликали жителів столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, яка була оголошена через дрони-камікадзе противника.

Робота ППО у Київській області

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) поінформували про бойову роботу захисників неба у регіоні. Вона також пов'язана із ворожими безпілотниками.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в оголошенні КОВА.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що 13 вересня ввечері був зафіксований запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів" у бік України. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе.

Крім того, в акваторії Чорного моря були зафіксовані кілька російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Українські військові попереджали про загрозу ракетних атак з боку ворога.

Додамо, про роботу ППО заявлялося і на півдні України через "Шахеди", а в районі Одеси пролунали вибухи.