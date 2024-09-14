RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве обломки дрона врага упали на территорию коммунального предприятия

Иллюстративное фото: в Киеве фиксируют падение обломков сбитых дронов-камикадзе (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве из-за вражеской атаки с применением "Шахедов" и на фоне работы ПВО фиксируют падение обломков вражеских целей. Это произошло в Оболонском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевского городского головы Виталия Кличко.

По словам мэра, фрагменты воздушных целей противника упали на территорию коммунального предприятия в этом районе. Обошлось без возгорания.

"В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожара нет", - рассказал мэр.

Он добавил, что на место происшествия были отправлены экстренные службы.

Обновлено в 02.43

Позже руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в столице из-за "Шахедной" атаки данных о пострадавших или разрушений нет.

В КГВА отметили, что в пригороде Киева работала ПВО и было зафиксировано падение обломков на границе города и области, за пределами жилой застройки.

Также чиновник добавил, что вражеская воздушная атака продолжается.

Атака "Шахедов" на Киев и работа ПВО

Напомним, на фоне воздушной тревоги во многих областях Украины в ночь на 14 сентября из-за запуска российскими оккупантами "Шахедов" сигнал об угрозе воздушных атак раздался и в столице. Это произошло около 01:38.

Впоследствии стало известно о работе противовоздушной обороны, как в Киеве, так и в области. В столице были слышны взрывы.

Также ранее сообщалось, что в ВСУ заявляли о работе ПВО и на юге Украины из-за атаки "Шахедов", а в районе Одессы прозвучало несколько взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАтака дронов