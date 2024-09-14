В Киеве обломки дрона врага упали на территорию коммунального предприятия

По словам мэра, фрагменты воздушных целей противника упали на территорию коммунального предприятия в этом районе. Обошлось без возгорания.

"В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожара нет", - рассказал мэр.

Он добавил, что на место происшествия были отправлены экстренные службы.

Обновлено в 02.43

Позже руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в столице из-за "Шахедной" атаки данных о пострадавших или разрушений нет.

В КГВА отметили, что в пригороде Киева работала ПВО и было зафиксировано падение обломков на границе города и области, за пределами жилой застройки.

Также чиновник добавил, что вражеская воздушная атака продолжается.

Атака "Шахедов" на Киев и работа ПВО

Напомним, на фоне воздушной тревоги во многих областях Украины в ночь на 14 сентября из-за запуска российскими оккупантами "Шахедов" сигнал об угрозе воздушных атак раздался и в столице. Это произошло около 01:38.

Впоследствии стало известно о работе противовоздушной обороны, как в Киеве, так и в области. В столице были слышны взрывы.

Также ранее сообщалось, что в ВСУ заявляли о работе ПВО и на юге Украины из-за атаки "Шахедов", а в районе Одессы прозвучало несколько взрывов.