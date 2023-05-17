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У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги

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Київ, Середа 17 травня 2023 12:07
У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги Фото: у Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття. Таке рішення діятиме з 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, які надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці.

Так, водій транспорту буде робити оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

При цьому контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття буде забезпечувати управління патрульної поліції в місті Києві.

Нагадаємо, у Києві планують перевірити усі укриття та бомбосховища.

РБК-Україна також повідомляло, що наприкінці березня мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про роботу транспорту під час тривоги.

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Київ КМДА
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У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги
У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги
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