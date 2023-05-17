В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги

Наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Такое решение будет действовать с 22 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что в случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы.

Так, водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

При этом контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.

Напомним, в Киеве планируют проверить все укрытия и бомбоубежища.

РБК-Украина также сообщало, что в конце марта мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию о работе транспорта во время тревоги.

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