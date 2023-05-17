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У Києві перевірять усі укриття та бомбосховища: у чому причина

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Київ, Середа 17 травня 2023 11:41
У Києві перевірять усі укриття та бомбосховища: у чому причина Фото: у Києві перевірять усі укриття та бомбосховища (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Києві поскаржилися на закриті укриття під час останньої ракетної атаки. Влада столиці заявила, що перевірить всі бомбосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, після останньої ворожої атаки кияни поскаржилися, що деякі укриття були закриті. Порушення зафіксували практично в усіх районах столиці.

У зв'язку з цим на засіданні Ради оборони столиці вирішили перевірити усі укриття та бомбосховища. Цим будуть займатися поліція, Муніципальна варта та чиновники районних адміністрацій.

"В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту", - зазначив Попко.

Нагадаємо, 16 травня Росія масовано атакувала Київ ракетами різних типів та безпілотниками.

За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті. Серед збитих ракет були також аеробалістичні "Кинджали".

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