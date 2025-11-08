У Києві третя за ніч повітряна тривога, працює ППО

У Київській області працюють засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"В столиці працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою загрози", - ідеться в дописі очільника КМВА.
Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 03:50. Це вже третя тривога за ніч на 8 листопада.
Попередні повітряні тривоги оголошувались близько 23:30 та 00:50 і тривали приблизно годину.
Також сирени повітряних тривог лунають у східних, південних, північних та центральних областях України.
Карта повітряних тривог має такий вигляд:
Перша масштабна повітряна тривога була оголошена приблизно о 23:15. Армія РФ нанесла масований удар по всій Україні. Били дронами, "Кинджалами" та крилатими ракетами "Калібр".
Протягом години, яку тривала атака, в повітря злетіло сім літаків МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуски "Кинджалів" у напрямку Київської та Полтавської областей, зокрема, на місто Кременчук.
На тлі комбінованої атаки вибухи пролунали у Харківській області та місті Дніпро.
Станом на 00:15 почались відбої повітряної тривоги по областях України, зокрема, й у Києві.
Приблизно о 00:50 по всій Україні знову передали сигнал ракетної небезпеки - зафіксовано зліт МіГ-31К. О 01:07 Повітряні сили попередили про пуск ракети "Кинджал" в напрямку Києва. І майже одразу - про запуск на Полтавщину курсом на Кременчук.
Відбої тривоги почали лунати за годину.
Але небезпека удару дронами залишась у східних, південних, північних та деяких центральних областях України.