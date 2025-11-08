В Киеве третья за ночь воздушная тревога, работает ПВО

"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы", - говорится в заметке главы КГВА.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 03:50. Это уже третья тревога за ночь на 8 ноября.

Предыдущие воздушные тревоги объявлялись около 23:30 и 00:50 и продолжались примерно час.

Также сирены воздушных тревог звучат в восточных, южных, северных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог имеет такой вид: