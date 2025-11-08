Друга за ніч масштабна тривога по всій Україні: знову зліт МіГ-31К і запуск "Кинджалів"

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)

По всій Україні знову передали сигнал ракетної небезпеки - зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. О 01:07 Повітряні сили попередили про пуск ракети "Кинджал" в напрямку Києва. І майже одразу - про запуск на Полтавщину курсом на Кременчук. Карта повітряних тривог України має такий вигляд: Вперше ракетна небезпека через зліт російських МіГів оголошувалась близько 23:30. А вже о 23:37 з'явилось повідомлення про пуски ракет "Кинджал" в напрямку Києва. Близько 00:15 в Україні почались відбої повітряної тривоги, натомість зберігалась небезпека від ударних дронів.