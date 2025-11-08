ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Друга за ніч масштабна тривога по всій Україні: знову зліт МіГ-31К і запуск "Кинджалів"

Україна , Субота 08 листопада 2025 01:12
Друга за ніч масштабна тривога по всій Україні: знову зліт МіГ-31К і запуск "Кинджалів" Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По всій Україні знову передали сигнал ракетної небезпеки - зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 01:07 Повітряні сили попередили про пуск ракети "Кинджал" в напрямку Києва.

І майже одразу - про запуск на Полтавщину курсом на Кременчук.

Карта повітряних тривог України має такий вигляд:

Друга за ніч масштабна тривога по всій Україні: знову зліт МіГ-31К і запуск &quot;Кинджалів&quot;

Вперше ракетна небезпека через зліт російських МіГів оголошувалась близько 23:30.

А вже о 23:37 з'явилось повідомлення про пуски ракет "Кинджал" в напрямку Києва.

Близько 00:15 в Україні почались відбої повітряної тривоги, натомість зберігалась небезпека від ударних дронів.

Повітряна тривога через МіГ-31К 6 листопада

Як писало РБК-Україна, у всіх регіонах України 6 листопада було оголошено повітряну тривогу - росіяни піднімали в повітря МіГ-31К.

В Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ​​ракетної атаки.

