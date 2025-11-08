У Києві третя за ніч повітряна тривога, працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram .

"В столиці працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою загрози", - ідеться в дописі очільника КМВА.

Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 03:50. Це вже третя тривога за ніч на 8 листопада.

Попередні повітряні тривоги оголошувались близько 23:30 та 00:50 і тривали приблизно годину.

Також сирени повітряних тривог лунають у східних, південних, північних та центральних областях України.

Карта повітряних тривог має такий вигляд: