В Киеве третья за ночь воздушная тревога, работает ПВО

Киев, Суббота 08 ноября 2025 04:49
UA EN RU
В Киеве третья за ночь воздушная тревога, работает ПВО Фото: мобильная огневая группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области работают средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы", - говорится в заметке главы КГВА.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 03:50. Это уже третья тревога за ночь на 8 ноября.

Предыдущие воздушные тревоги объявлялись около 23:30 и 00:50 и продолжались примерно час.

Также сирены воздушных тревог звучат в восточных, южных, северных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог имеет такой вид:

В Киеве третья за ночь воздушная тревога, работает ПВО

Воздушные тревоги в Украине в ночь на 8 ноября

Первая масштабная воздушная тревога была объявлена примерно в 23:15. Армия РФ нанесла массированный удар по всей Украине. Били дронами, "Кинжалами" и крылатыми ракетами "Калибр".

В течение часа, который длилась атака, в воздух взлетели семь самолетов МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ сообщали о запусках "Кинжалов" в направлении Киевской и Полтавской областей, в частности, на город Кременчуг.

На фоне комбинированной атаки взрывы прозвучали в Харьковской области и городе Днепр.

По состоянию на 00:15 начались отбои воздушной тревоги по областям Украины, в том числе и в Киеве.

Примерно в 00:50 по всей Украине снова передали сигнал ракетной опасности - зафиксирован взлет МиГ-31К. В 01:07 Воздушные силы предупредили о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Киева. И почти сразу - о запуске на Полтавщину курсом на Кременчуг.

Отбои тревоги начали раздаваться через час.

Но опасность удара дронами остается в восточных, южных, северных и некоторых центральных областях Украины.

