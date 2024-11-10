У Києві на тлі загрози "Шахедів" було чути вибухи

Вибух у Києві було чути близько 00.03. Через кілька хвилин пролунала ще серія вибухів.

Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних безпілотників противника, зокрема, у напрямку Київської області з боку Чернігівської, Полтавської та Сумської областей.

Між тим у моніторингових групах пишуть про рух дронів-камікадзе ворога у бік столиці з різних напрямків, та висловлюють припущення, що вибухи пов'язані з роботою ППО.

Масована дронова атака

Додамо, що у Київській області між тим також триває робота протиповітряної оборони через "Шахеди".

Також повідомлялося, що 9 листопада у Києві через загрозу атаки БПЛА ворога оголосили повітряну тривогу (о 22.07). Вона триває досі.

Як повідомлялося, раніше, ввечері 9 листопада російські загарбники запустили для ударів по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.