UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві на тлі загрози "Шахедів" було чути вибухи

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Київ у ніч проти 10 листопада пролунали вибухи. У столиці триває повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням "Шахедів".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибух у Києві було чути близько 00.03. Через кілька хвилин пролунала ще серія вибухів.

Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних безпілотників противника, зокрема, у напрямку Київської області з боку Чернігівської, Полтавської та Сумської областей.

Між тим у моніторингових групах пишуть про рух дронів-камікадзе ворога у бік столиці з різних напрямків, та висловлюють припущення, що вибухи пов'язані з роботою ППО.

Масована дронова атака

Додамо, що у Київській області між тим також триває робота протиповітряної оборони через "Шахеди".

Також повідомлялося, що 9 листопада у Києві через загрозу атаки БПЛА ворога оголосили повітряну тривогу (о 22.07). Вона триває досі.

Як повідомлялося, раніше, ввечері 9 листопада російські загарбники запустили для ударів по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, під час минулої дронової атаки у ніч проти 9 листопада російські окупанти запустили по Україні 51 ударний БПЛА та безпілотники невстановленого типу. Протиповітряна оборона ЗСУ працювала в 11 областях.

Тоді під час відбиття ворожої повітряної атаки були знищені 32 ворожі безпілотники. Ще 18 БПЛА були локаційно втрачені у різних регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухиАтака дронів