В Киеве на фоне угрозы "Шахедов" были слышны взрывы

Взрыв в Киеве был слышен около 00.03. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов.

Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения ударных беспилотников противника, в частности, в направлении Киевской области со стороны Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Между тем в мониторинговых группах пишут о движении дронов-камикадзе врага в сторону столицы с разных направлений, и высказывают предположение, что взрывы связаны с работой ПВО.

Массированная дроновая атака

Добавим, что в Киевской области между тем тоже идет работа противовоздушной обороны через "Шахеды".

Также сообщалось, что 9 ноября в Киеве из-за угрозы атаки БПЛА врага объявляли воздушную тревогу (в 22.07). Она продолжается до сих пор.

Как сообщалось, ранее вечером 9 ноября российские захватчики запустили для ударов по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений. Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.