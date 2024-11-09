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Росія запустила по Україні понад півсотні дронів: скільки знищили

Україна, Субота 09 листопада 2024 08:26
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Росія запустила по Україні понад півсотні дронів: скільки знищили Фото: Росія запустила по Україні понад понад 50 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 9 листопада запустили по Україні понад 50 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі росіяни запустили 51 ударний дрон та безпілотники невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська та Орла.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Епіцентром удару була Одеська область.

Станом на 8:00 відомо про знищення 32 ворожих дронів. Ще 18 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

ППО працювала в 11 областях України, а саме в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській.

Що відомо про наслідки атаки

Під ударом ворога цієї ночі була Одеса. У місті пошкоджені декілька багатоповерхових будинків та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, склади і автомобілі.

У мережі публікували кадри сильної пожежі в Одесі після атаки дронів.

Крім того, росіяни вдарили КАБом по Харкову. Удар прийшовся по одній з міських трас. У Харкові пошкоджені готель, гіпермаркет та інші цивільні об'єкти.

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