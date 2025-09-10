UA

У Києві на тлі "Шахедної" атаки пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи 10 вересня (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Кава

У Києві близько опівночі, 10 вересня, пролунали звуки вибухів. Росія атакує столицю "Шахедами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КВМА Тимура Ткаченка та Повітряні сили.

Ще ввечері вівторка, 9 вересня, стало відомо, що російська армія запустила з декількох напрямків ударні дрони типу "Шахед". Близько 23:30 у столиці було оголошено сигнал тривоги.

А вже опівночі - повідомлялось про роботу ППО.

Станом на 00:15 - про постраждалих чи пошкодження не повідомлялось.

Також у столиці кияни готуються до можливої атаки росіян. Зокрема, у столичній підземці містяни збираються на укриття.
 

Удар по Україні 9 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

