Україну атакують російські "Шахеди": де оголошено повітряну тривогу

Частину України в вівторок, 9 вересня, охопила повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, ворог активно застосовує ударні БпЛА одразу на кількох напрямках: у центрі Харківщини та на півночі Дніпропетровщини дрони рухаються курсом на захід;

на південному сході Кіровоградщини фіксується рух БпЛА також у західному напрямку;

на Сумщині дрони прямують у бік Чернігівської області;

над Чернігівщиною безпілотники рухаються далі на південний захід;

на півночі Київської області БпЛА спрямовані у бік Житомирщини;

у небі над Житомирщиною також зафіксовано рух дронів у західному напрямку. Станом на 23:00 Повітряні Сили попередили про підвищену загрозу застосування ударних дронів по Києву та Рівненській області. Крім того, близько 22:34 стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією по Донецькій області. Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд: UPD станом на 23:27 Станом на 23:27 Повітряні Сили попередили про пряму загрозу для Києва - столиця може стати ціллю ударних БпЛА найближчим часом. Крім того, в Повітряних силах оновили небезпеку по регіонах. За даними військових, наразі рух ворожих БпЛА фіксується одразу в кількох регіонах: у центрі Харківської та на сході Полтавської областей - курсом на захід;

на заході Дніпропетровщини та сході Кіровоградщини - у західному напрямку;

на півночі Сумщини - у південно-західному напрямку;

на Полтавщині - також у бік південного заходу;

над усією територією Чернігівщини дрони рухаються курсом на Київщину;

на півночі Київської області - у бік Житомирщини;

на заході Житомирщини та сході Рівненщини - у західному напрямку.