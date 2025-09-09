ua en ru
З'явилось відео удару по приватному домоволодінню в Запоріжжі, - Іван Федоров

Запоріжжя, Вівторок 09 вересня 2025 02:58
З'явилось відео удару по приватному домоволодінню в Запоріжжі, - Іван Федоров Фото: наслідки удару армії РФ по Запоріжжю в ніч на 9 вересня (Telegram Івана Федорова)
Автор: Марина Балабан

У мережу потрапило відео удару по приватному будинку в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Відео удару потрапило на камери відеоспостереження.

Також Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.

"Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", - написав начальника ОВА.

Як повідомлялось раніше, в ніч на 9 вересня росіські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Поранена жінка 66 років. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Перед цим армія РФ атакувала Запоріжжя 6 вересня. Унаслідок ударів безпілотників по місту постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садок. Підтверджені влучання семи "Шахедів". Частину дронів українські воїни збили й ті не досягли своїх прямих цілей.

