З'явилось відео удару по приватному домоволодінню в Запоріжжі, - Іван Федоров

У мережу потрапило відео удару по приватному будинку в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Відео удару потрапило на камери відеоспостереження.

Також Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.

"Дякую тим, хто в будь-який час дня і ночі приходить на допомогу людям", - написав начальника ОВА.