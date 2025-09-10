В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы

В Киеве около полуночи, 10 сентября, раздались звуки взрывов. Россия атакует столицу "Шахедами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КВМА Тимура Ткаченко и Воздушные силы.
Еще вечером вторника, 9 сентября, стало известно, что российская армия запустила с нескольких направлений ударные дроны типа "Шахед". Около 23:30 в столице был объявлен сигнал тревоги.
А уже в полночь - сообщалось о работе ПВО.
По состоянию на 00:15 - о пострадавших или повреждениях не сообщалось.
Также в столице киевляне готовятся к возможной атаке россиян. В частности, в столичной подземке горожане собираются на укрытие.
Напомним, что сегодня ночью, 9 сентября, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.
Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.