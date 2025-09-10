RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Киеве прогремели взрывы 10 сентября (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталья Кава

В Киеве около полуночи, 10 сентября, раздались звуки взрывов. Россия атакует столицу "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КВМА Тимура Ткаченко и Воздушные силы.

Еще вечером вторника, 9 сентября, стало известно, что российская армия запустила с нескольких направлений ударные дроны типа "Шахед". Около 23:30 в столице был объявлен сигнал тревоги.

А уже в полночь - сообщалось о работе ПВО.

По состоянию на 00:15 - о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Также в столице киевляне готовятся к возможной атаке россиян. В частности, в столичной подземке горожане собираются на укрытие.

 

Удар по Украине 9 сентября

Напомним, что сегодня ночью, 9 сентября, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. В результате удара 66-летняя женщина получила ранения.

Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал фото, на которых пожарные продолжают тушение пожара после вражеского обстрела областного центра.

КиевВойна в УкраинеАтака дронов