В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы

Еще вечером вторника, 9 сентября, стало известно, что российская армия запустила с нескольких направлений ударные дроны типа "Шахед". Около 23:30 в столице был объявлен сигнал тревоги.

А уже в полночь - сообщалось о работе ПВО.

По состоянию на 00:15 - о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Также в столице киевляне готовятся к возможной атаке россиян. В частности, в столичной подземке горожане собираются на укрытие.