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В Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком

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Субота 19 серпня 2023 10:46
В Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком Фото: в Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках підготовки до святкових заходів у Києві від завтра тимчасово перекриють рух вулицею Хрещатик. Обмеження діятиме протягом тижня.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - заявив Попко.

Як відзначив голова КМВА, обмеження діятиме з 23:00 години 20-го серпня до 23:30 години 28-го серпня.

Чого очікувати на День Незалежності?

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські терористи відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим День Незалежності черговий "скрєпний" привід завдати удар по Україні.

Зокрема в ГУР допускають ризик провокацій на свята. Закликають українців не нехтувати власною безпекою.

Водночас Ігнат зауважив, що у ці дні в Україні військові будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

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Київ Хрещатик
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