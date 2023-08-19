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В Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику

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Суббота 19 августа 2023 10:46
В Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику Фото: в Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям в Киеве с завтрашнего дня временно перекроют движение по улице Крещатик. Ограничение будет действовать в течение недели.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого", - заявил Попко.

Как отметил глава КГВА, ограничение будет действовать с 23:00 часов 20-го августа до 23:30 часов 28-го августа.

Чего ожидать на День Независимости?

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские террористы известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем День Независимости очередной "скрепный" повод нанести удар по Украине.

В частности в ГУР допускают риск провокаций на праздники. Призывают украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

В то же время Игнат отметил, что в эти дни в Украине военные будут усиленно, взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как делают это всегда.

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Киев Хрещатик
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