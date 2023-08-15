У Повітряних силах відповіли, чого чекати українцям на День Незалежності

Росіяни відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності - це ще один "скрєпний" привід завдати удар по Україні. Так, загарбники можуть вдаватися до атак у цей день так само, як і в будь-який інший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу .

"В цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників", - сказав він.

При цьому військові, зокрема й бійці Повітряних сил, будуть робити те, що й завжди, - боронити державу та її повітряний простір.

"Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих "скрєпних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята й була атака", - додав Ігнат.

Обстріли України

Зазначимо, що окупанти обстрілюють мирні міста України у будь-які дні. Водночас росіяни тяжіють до "сакральних" дат і до того, аби руйнувати світлі та пам'ятні для українців дні. Тому ворожих обстрілів можна очікувати й на День Незалежності.

Раніше Ігнат зазначав, що у ці дні наші бійці будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

При цьому заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький вважає, що загарбники можуть вдатись до обстрілів України на День Незалежності. Це може статися на день раніше або пізніше, або ж тривати кілька днів.

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