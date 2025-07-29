У Києві тимчасово закрита станція метро "Либідська": в чому причина

У Києві на станції метро "Либідська" вдень 29 липня виявили підозрілий предмет. З міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".
На місце викликали вибухотехнічну групу.
Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.
Станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі
Як повідомили у КМДА, сторонній предмет перевірили - він загрози не становить.
Нагадаємо, у Києві 21 липня тимчасово закривали станцію метро "Лук'янівська". Причиною став ворожий обстріл.
Того ж дня у київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїздів "червоною гілкою".
А вдень 16 липня тимчасово призупинявся рух поїздів через станцію метро "Чернігівська" через пожежу.
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