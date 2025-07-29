У Києві тимчасово закрита станція метро "Либідська": в чому причина

Закриття станцій метро у Києві

Нагадаємо, у Києві 21 липня тимчасово закривали станцію метро "Лук'янівська". Причиною став ворожий обстріл.

Того ж дня у київському метрополітені з технічних причин обмежили рух поїздів "червоною гілкою".

А вдень 16 липня тимчасово призупинявся рух поїздів через станцію метро "Чернігівська" через пожежу.

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