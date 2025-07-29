В Киеве временно закрыта станция метро "Лыбедская": в чем причина

Закрытие станций метро в Киеве

Напомним, в Киеве 21 июля временно закрывали станцию метро "Лукьяновская". Причиной стал вражеский обстрел.

В тот же день в киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке".

А днем 16 июля временно приостанавливалось движение поездов через станцию метро "Черниговская" из-за пожара.

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