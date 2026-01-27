В Киеве временно ограничили горячую воду ради восстановления тепла, - КГГА

В Киеве временно ограничили централизованное снабжение горячей воды в части жилых домов из-за сложной энергетической ситуации после массированных атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В КГГА отметили, что ограничения являются вынужденной мерой для скорейшего восстановления теплоснабжения. Освободившуюся тепловую мощность направляют именно на запуск и стабилизацию системы отопления, ведь при низких температурах повторный запуск является технически сложным процессом.

Особенно сложной остается ситуация в отдельных домах Деснянского района, где систему теплоснабжения приходится запускать уже в третий раз. В таких условиях сохранение тепла в домах является приоритетом.

В городской администрации подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда столицы, а лишь тех домов, где это необходимо по техническим причинам.

"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы", - заявляют в КГГА.