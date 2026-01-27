В Киеве временно ограничили горячую воду ради восстановления тепла, - КГГА
В Киеве временно ограничили централизованное снабжение горячей воды в части жилых домов из-за сложной энергетической ситуации после массированных атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В КГГА отметили, что ограничения являются вынужденной мерой для скорейшего восстановления теплоснабжения. Освободившуюся тепловую мощность направляют именно на запуск и стабилизацию системы отопления, ведь при низких температурах повторный запуск является технически сложным процессом.
Особенно сложной остается ситуация в отдельных домах Деснянского района, где систему теплоснабжения приходится запускать уже в третий раз. В таких условиях сохранение тепла в домах является приоритетом.
В городской администрации подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда столицы, а лишь тех домов, где это необходимо по техническим причинам.
"Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы", - заявляют в КГГА.
Ситуация на Троещине
После массированного ночного удара РФ по объектам критической инфраструктуры самая острая ситуация с коммунальными услугами в Киеве сохраняется на Троещине.
По состоянию на 24 января без электроэнергии, отопления и водоснабжения там оставались около 600 жилых домов.
В компании ДТЭК сообщают, что именно этот район сейчас испытывает наибольшие проблемы из-за регулярных обстрелов.
В Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева, в частности опорные локации, где жители могут находиться как днем, так и ночью. Кроме этого, спасатели ГСЧС устанавливают дополнительные палатки для обогрева во дворах многоэтажных домов.
Также на Троещине обустроили два палаточных городка в связи с отсутствием стабильного тепла и электроснабжения. В каждом из них установлено по шесть палаток, рассчитанных на временное пребывание до 40 человек. Там можно согреться, подзарядить гаджеты и отдохнуть. Городки будут работать до полного восстановления теплоснабжения.