ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

У Києві тимчасово бракує деяких ліків: "Фармація" пояснила причину і звернулась до киян

00:41 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві тимчасово бракує деяких ліків: "Фармація" пояснила причину і звернулась до киян Фото: в Києві тимчасово зменшилась кількість імпортних ліків (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У мережі комунальних аптек "Фармація" спостерігається тимчасове зменшення кількості окремих імпортних ліків та препаратів для лікування хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА.

За словами представників комунального підприємства, ситуація пов'язана з порушенням логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків - через пошкодження складських об'єктів, де зберігались лікарські засоби. Це вплинуло на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Водночас підвищений попит на ліки поступово стабілізується. Підприємство продовжує роботу з постачальниками та партнерами, щоб відновити стабільну логістику й поповнити асортимент препаратів, на які зараз зберігається підвищений попит.

Фахівці "Фармації" опрацьовують усі доступні можливості для якнайшвидшого відновлення необхідного асортименту. Ситуація перебуває на постійному контролі підприємства - у міру відновлення постачання наявність ліків в аптеках поступово зростатиме.

У "Фармації" попросили мешканців не створювати надмірних запасів лікарських засобів без нагальної потреби - це дозволить забезпечити доступність необхідних препаратів для всіх пацієнтів, які їх реально потребують.

Нагадаємо, саме через подібні удари й виникли нинішні перебої - 3 вересня російська атака вже знищила склад лікарських засобів компанії "Аптека доброго дня", унаслідок чого втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.

На початку вересня Росія здійснила цілу серію ударів по фармацевтичній інфраструктурі - постраждали й інші великі логістичні комплекси, зокрема пошкоджено склади фармгіганта Teva та компанії "Біокон".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
аптеки Бізнес КМДА
Новини
Дрони РФ залітають у Європу не випадково? Науседа назвав можливу мету
Дрони РФ залітають у Європу не випадково? Науседа назвав можливу мету
Аналітика
Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом