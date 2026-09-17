В Киеве временно не хватает некоторых лекарств: "Фармация" объяснила причину и обратилась к киевлянам
В сети коммунальных аптек "Фармация" наблюдается временное уменьшение количества отдельных импортных лекарств и препаратов для лечения хронических заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
По словам представителей коммунального предприятия, ситуация связана с нарушением логистических цепей производителей и поставщиков лекарств - из-за повреждения складских объектов, где хранились лекарственные средства. Это повлияло на своевременность поставки отдельных препаратов в аптечную сеть.
В то же время, повышенный спрос на лекарства постепенно стабилизируется. Предприятие продолжает работу с поставщиками и партнерами, чтобы восстановить стабильную логистику и пополнить ассортимент препаратов, на которые сохраняется повышенный спрос.
Специалисты "Фармации" прорабатывают все доступные возможности для скорейшего восстановления необходимого ассортимента. Ситуация находится на постоянном контроле предприятия - по мере возобновления снабжения наличие лекарств в аптеках будет постепенно расти.
В "Фармации" попросили жителей не создавать чрезмерных запасов лекарственных средств без необходимости - это позволит обеспечить доступность необходимых препаратов для всех пациентов, их реально нуждающихся.
Напомним, именно из-за подобных ударов и возникли нынешние перебои - 3 сентября российская атака уже уничтожила состав лекарственных средств компании "Аптека доброго дня", в результате чего потеряны сотни тонн медикаментов, которые должны поступить пациентам в разных регионах Украины.
В начале сентября Россия осуществила целую серию ударов по фармацевтической инфраструктуре - пострадали и другие крупные логистические комплексы, в том числе повреждены склады фармгиганта Teva и компании "Биокон".