В Киеве временно не хватает некоторых лекарств: "Фармация" объяснила причину и обратилась к киевлянам

В сети коммунальных аптек "Фармация" наблюдается временное уменьшение количества отдельных импортных лекарств и препаратов для лечения хронических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

По словам представителей коммунального предприятия, ситуация связана с нарушением логистических цепей производителей и поставщиков лекарств - из-за повреждения складских объектов, где хранились лекарственные средства. Это повлияло на своевременность поставки отдельных препаратов в аптечную сеть.

В то же время, повышенный спрос на лекарства постепенно стабилизируется. Предприятие продолжает работу с поставщиками и партнерами, чтобы восстановить стабильную логистику и пополнить ассортимент препаратов, на которые сохраняется повышенный спрос.

Специалисты "Фармации" прорабатывают все доступные возможности для скорейшего восстановления необходимого ассортимента. Ситуация находится на постоянном контроле предприятия - по мере возобновления снабжения наличие лекарств в аптеках будет постепенно расти.

В "Фармации" попросили жителей не создавать чрезмерных запасов лекарственных средств без необходимости - это позволит обеспечить доступность необходимых препаратов для всех пациентов, их реально нуждающихся.