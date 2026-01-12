У Києві без тепла залишаються менш ніж 500 будинків

За його словами, таким чином, понад 90% постраждалого житлового фонду вже забезпечені опаленням.

"Усі об’єкти теплової генерації столиці працюють. Теплоносій подається, відновлення йде поетапно", - пише Кулеба.

Він наголосив, що досягнутий результат став можливим завдяки безперервній та чітко скоординованій роботі енергетиків і комунальних служб. Відновлювальні роботи не припиняються навіть за умов сильних морозів та складної погоди.

"Роботи тривають без зупинок - попри сильні морози та складні погодні умови. Дякую всім задіяним службам. Ви тримаєте місто в теплі - у прямому сенсі цього слова", - зазначив посадовець.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв, що у столиці з моменту масованого удару, який відбувся в ніч на 9 січня, майже 800 будинків залишаються без опалення.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська здійснили масований обстріл України, основним напрямком атаки став Київ. Під ударами опинилися як об’єкти енергетичної інфраструктури, так і житлові будинки.