Экономика Авто Tech

В Киеве без тепла остаются менее 500 домов

Иллюстративное фото: в Киеве без тепла остаются менее 500 домов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве продолжается подключение к теплоснабжению менее 500 жилых домов из около 6000 многоэтажек, которые остались без тепла в результате российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

По его словам, таким образом, более 90% пострадавшего жилого фонда уже обеспечены отоплением.

"Все объекты тепловой генерации столицы работают. Теплоноситель подается, восстановление идет поэтапно", - пишет Кулеба.

Он отметил, что достигнутый результат стал возможным благодаря непрерывной и четко скоординированной работе энергетиков и коммунальных служб. Восстановительные работы не прекращаются даже в условиях сильных морозов и сложной погоды.

"Работы продолжаются без остановок - несмотря на сильные морозы и сложные погодные условия. Спасибо всем задействованным службам. Вы держите город в тепле - в прямом смысле этого слова", - отметил чиновник.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал, что в столице с момента массированного удара, который состоялся в ночь на 9 января, почти 800 домов остаются без отопления.

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 9 января российские войска осуществили массированный обстрел Украины, основным направлением атаки стал Киев. Под ударами оказались как объекты энергетической инфраструктуры, так и жилые дома.

 

На этот раз противник целенаправленно ударил по районным котельным на фоне сильного похолодания по всей стране.

В результате атаки без теплоснабжения остались около половины столичных многоэтажек, подача тепла постепенно восстанавливается. В то же время энергоситуация в городе остается сложной - 12 января в Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии.

