ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві майже 800 будинків четвертий день залишаються без опалення

Київ, Понеділок 12 січня 2026 17:40
UA EN RU
У Києві майже 800 будинків четвертий день залишаються без опалення Ілюстративне фото: у Києві проблеми з опаленням після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві з моменту масованого удару російських окупантів, який відбувся в ніч на 9 січня, майже 800 будинків залишаються без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Без тепла в столиці залишаються ще близько 800 будинків. Зокрема, у Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів. В інші подачу теплоносія відновили", - написав Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури після останнього масованого удару окупантів без опалення в Києві були 6 тисяч багатоповерхівок.

Міський голова підкреслив, що ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить подача тепла в будинки, залишається дуже складною.

"Комунальники та енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити жителів міста необхідними послугами", - зазначив він.

Масований удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Переважна більшість ракет і дронів були спрямовані на Київ.

Окупанти били як по об'єктах енергетичної інфраструктури, так і по домівках мирних жителів.

Примітно, що цього разу ворог атакував районні котельні. Це сталося на тлі різкого похолодання по всій Україні.

У результаті без опалення залишилося близько половини всіх багатоповерхівок столиці. Його поступово повертають. При цьому ситуація зі світлом залишається доволі важкою - сьогодні, 12 січня, у Києві діють аварійні відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон Війна в Україні
Новини
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Трамп про Зеленського: "У нього немає карт, є лише я"
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році