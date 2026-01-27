У Києві без тепла залишаються 926 будинків, - Зеленський

"Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й МВС залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці", - зазначив Зеленський.

За його словами, також були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту – є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

"Також були доповіді по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави", - додав глава держави.