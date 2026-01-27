В Киеве без тепла остаются 926 домов, - Зеленский

"Отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и МВД привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице", - отметил Зеленский.

По его словам, также были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту - есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.

"Также были доклады по ситуации в Киевской области и в Запорожье. Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства", - добавил глава государства.