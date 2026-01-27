В Киеве без тепла остаются 926 домов, - Зеленский

В нескольких районах Киева на левом берегу без отопления остаются 926 домов, работы над восстановлением продолжаются круглосуточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и МВД привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице", - отметил Зеленский.
По его словам, также были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту - есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.
"Также были доклады по ситуации в Киевской области и в Запорожье. Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства", - добавил глава государства.
Напомним, что в ночь на 24 января войска РФ атаковали Киев с помощью дронов и ракет. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения зданий, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
Утром 25 января к теплоснабжению подключили более 340 домов. Сейчас в Киеве круглосуточно работают более 90 Пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.
Также вчера, 26 января, Зеленский подчеркнул, что все сроки по восстановлению поставок тепла в Киеве, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными - надо действовать быстрее.