У Києві без тепла залишаються 926 будинків, - Зеленський
У кількох районах Києва на лівому березі без опалення залишаються 926 будинків, роботи над відновленням тривають цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й МВС залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці", - зазначив Зеленський.
За його словами, також були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту – є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно.
"Також були доповіді по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави", - додав глава держави.
Ситуація з теплом у Києві
Нагадаємо, що в ніч на 24 січня війська РФ атакували Київ за допомогою дронів та ракет. У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження будівель, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.
Зранку 25 січня до теплопостачання під'єднали понад 340 будинків. Зараз у Києві цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхівок.
Також вчора, 26 січня, Зеленський підкреслив, що всі строки по відновленню постачання тепла у Києві, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.