В Киеве без тепла остаются 926 домов, - Зеленский

Вторник 27 января 2026 13:26
В Киеве без тепла остаются 926 домов, - Зеленский
Автор: Константин Широкун

В нескольких районах Киева на левом берегу без отопления остаются 926 домов, работы над восстановлением продолжаются круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и МВД привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице", - отметил Зеленский.

По его словам, также были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту - есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.

"Также были доклады по ситуации в Киевской области и в Запорожье. Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства", - добавил глава государства.

Ситуация с теплом в Киеве

Напомним, что в ночь на 24 января войска РФ атаковали Киев с помощью дронов и ракет. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения зданий, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Утром 25 января к теплоснабжению подключили более 340 домов. Сейчас в Киеве круглосуточно работают более 90 Пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.

Также вчера, 26 января, Зеленский подчеркнул, что все сроки по восстановлению поставок тепла в Киеве, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными - надо действовать быстрее.

