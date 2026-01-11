UA

Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві без тепла залишається понад тисяча будинків, - Кличко

Фото: у Києві без тепла залишається понад тисяча будинків
Автор: Тетяна Степанова

Станом на ранок 11 січня у Києві без тепла залишається понад тисяча будинків після масованої атаки Росії. Відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Без тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Мер зазначив, що відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною.

"А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме. Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - додав Кличко.

Ситуація з тепло- та енергопостачанням у Києві

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті ракети "Калібр". Столицю атакували з кількох напрямків.

внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, під удар потрапило й посольство Катару. Відомо про чотирьох загиблих і 25 поранених.

Через атаку та перевантаження мереж у місті запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є стандартною технічною процедурою для захисту обладнання.

Мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям за можливості тимчасово виїхати за місто, а вранці повідомив, що теплопостачання вже відновили приблизно у 4 тисячах будинків, відновлювальні роботи тривають.

Вчора, 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Згодом у Міненерго уточнили, що у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

Київ