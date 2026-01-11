У Києві без тепла залишається понад тисяча будинків, - Кличко

"Без тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Мер зазначив, що відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово, але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною.

"А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме. Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - додав Кличко.