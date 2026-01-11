В Киеве без тепла остается более тысячи домов, - Кличко

По состоянию на утро 11 января в Киеве без тепла остается более тысячи домов после массированной атаки России. Восстановительные работы продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"Без тепла в столице остается более одной тысячи домов. В остальные подачу теплоносителя восстановили, водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям", - сообщил Кличко.
Он напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.
Мэр отметил, что восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной.
"А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться. Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - добавил Кличко.
Напомним, в ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на Киев и область, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр". Столицу атаковали с нескольких направлений.
В результате обстрела в Киеве повреждены 19 многоэтажных домов, под удар попало и посольство Катара. Известно о четырех погибших и 25 раненых.
Из-за атаки и перегрузки сетей в городе ввели экстренные отключения электроэнергии. В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления во время морозов является стандартной технической процедурой для защиты оборудования.
Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям по возможности временно выехать за город, а утром сообщил, что теплоснабжение уже восстановили примерно в 4 тысячах домов, восстановительные работы продолжаются.
Вчера, 10 января, в Киеве была прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что в Киеве и Киевской области пока удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.