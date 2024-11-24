У Києві також оголосили тривогу через атаку "Шахедів"

Додамо, 22 листопада у ДСНС поінформували, що у Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці.

Це пояснюється тим, що в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів столиці тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому".

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