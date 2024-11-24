В Киеве также объявили тревогу из-за атаки "Шахедов"

Добавим, 22 ноября в ГСЧС проинформировали, что в Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители.

Это объясняется тем, что в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов столицы временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.