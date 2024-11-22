У Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці

У кількох районах Києва тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому". Тому про тривогу повідомлятимуть через гучномовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"У звʼязку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому", тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається що інформування громадян про сигнал "Повітряна тривога" будуть забезпечуватись підрозділами ДСНС Києва, а також підрозділами Нацполіції за допомогою гучномовців.

Дане попередження актуальне для наступних вулиць:

просп. Берестейський - від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вул. Борщагівська - просп. Любомира Гузара;

вул. Дегтярівська;

вул. Вадима Гетьмана - вул. Олександра Довженка;

вул. Зоологічна;

вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);

вул. Мрії;

вул. Данила Щербаківського;

бульв. Академіка Вернадського;

вул. Святошинська;

вул. Героїв Космосу;

вул. Коперника;

вул. Шолуденка;

вул. Богдана Гаврилишина.

За інформацією від "Укртелекому", орієнтовний час відновлення роботи системи - 18:00 25 листопада.