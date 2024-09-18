У Києві також оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Сигнал про загрозу атак з повітря залунав у столиці близько 02.56.

Представники місцевої влади закликали мешканців Києва лишатися у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Між тим у Повітряних силах попередили про можливу роботу ППО через "Шахед", що прямував у бік столиці.

"Увага! "Шахед" в напрямку Києва, можлива робота ППО", - передали військові.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 вересня було зафіксовано рух дронів-камікадзе противника в України, й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Через рух "Шахедів" у Київській області розпочалася робота ППО близько години ночі. Вона триває досі.

Крім того, повідомлялося про звуки вибухів у районі Кропивницького, і в цей час у Кіровоградській області було помічено скупчення дронів-камікадзе противника.