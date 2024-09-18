ua en ru
Ср, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кропивницькому пролунали вибухи

Кропивницький, Середа 18 вересня 2024 02:03
UA EN RU
У Кропивницькому пролунали вибухи Фото: у Кропивницькому лунають вибухи (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У Кропивницькому пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що в області триває повітряна тривога. Людям радять залишатися в укриттях і зберігати спокій.

Нічна атака дронів

Ввечері у вівторок росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". Поступово повітряні тривоги розповсюдилися на більшість областей сходу, півночі, центру та півдня.

Пізніше у Київській області було чути звуки вибухів. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький
NEWS
Просять споживати ощадливо: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 вересня
Просять споживати ощадливо: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 вересня
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією