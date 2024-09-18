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У Київській області працює ППО

Середа 18 вересня 2024 01:01
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У Київській області працює ППО Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 18 вересня була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. Причиною стала фіксація у регіоні ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

В заяві адміністрації в Telegram від 0.49 йдеться про те, що у повітряному просторі зафіксовано БПЛА.

"Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.

Крім того, мешканців Київської області просять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в адміністрації.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня було зафіксовано рух дронів-камікадзе противника в України. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зазначимо, перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху "Шахедів" у Київській області. Так, ворожі ударні безпілотники прямували у бік Білої Церкви. Військові також попереджали про можливість роботи ППО у регіоні.

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Київська область ППО Атака дронів
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