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Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": в яких областях оголошено тривогу

Вівторок 17 вересня 2024 23:17
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Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": в яких областях оголошено тривогу Фото: держава-агресор вкотре атакує Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у вівторок, 17 вересня, російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:19 військові повідомили про рух дронів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

О 22:50 було виявлене входження БпЛА у Сумську область курсом на південь. Один із дронів помічений на півночі в районі кордону з РФ.

Також безпілотники виявлені у Полтавській області біля Миргорода та на півночі, рухаються у південному напрямку.

Крім того, "Шахеди" рухаються у Миколаївській області курсом на захід.

Оновлено 23:11

Безпілотники виявлені у Сумській області, рухаються у південно-західному напрямку.

Також нова група дронів рухається на півночі Херсонської області, у південно-західному напрямку.

Крім того, БпЛА в центрі Полтавської області, рухаються західним курсом.

Помічені дрони у Миколаївській області курсом на Одеську область.

Також військові оголосили загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.

Тим часом один "Шахед" перетнув кордон Одеської області та продовжує рух у напрямку Любашівки.

Оновлено 23:38

Повітряні сили оголосили загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області.

Дрони рухаються на межі Черкаської області в напрямку Київської області.

Також БпЛА рухаються на півночі Одеської області курсом на Вінницьку область.

Оновлено 23:50

Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Вінницькій та Київській областях.

Оновлено 0:06

Безпілотники рухаються на заході Полтавської області в напрямку Черкаської області.

Дрони виявлені на півночі Харківщини, курс на південь.

Також "Шахеди" зафіксували на сході Київської області, рухаються у напрямку Білої Церкви.

Група БпЛА виявлена на сході та заході Миколаївської області, рух курсом на захід.

Крім того, "Шахеди" на півночі Одеської області, рухаються в напрямку перетину Вінницької та Кіровоградської областей.

Станом на зараз карта повітряних тривог України виглядає так:

Росіяни запустили по Україні дрони &quot;Шахед&quot;: в яких областях оголошено тривогу

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили склад боєприпасів біля тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Тим часом президент Володимир Зеленський провів наради, що стосувалися плану перемоги України та поповнення флоту F-16.

У США вже ознайомилися з планом перемоги Зеленського і припустили, що така ініціатива може дати результат.

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Війна Росії проти України
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