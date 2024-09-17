Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": в яких областях оголошено тривогу
Ввечері у вівторок, 17 вересня, російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 22:19 військові повідомили про рух дронів на межі Херсонської та Миколаївської областей.
О 22:50 було виявлене входження БпЛА у Сумську область курсом на південь. Один із дронів помічений на півночі в районі кордону з РФ.
Також безпілотники виявлені у Полтавській області біля Миргорода та на півночі, рухаються у південному напрямку.
Крім того, "Шахеди" рухаються у Миколаївській області курсом на захід.
Оновлено 23:11
Безпілотники виявлені у Сумській області, рухаються у південно-західному напрямку.
Також нова група дронів рухається на півночі Херсонської області, у південно-західному напрямку.
Крім того, БпЛА в центрі Полтавської області, рухаються західним курсом.
Помічені дрони у Миколаївській області курсом на Одеську область.
Також військові оголосили загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.
Тим часом один "Шахед" перетнув кордон Одеської області та продовжує рух у напрямку Любашівки.
Оновлено 23:38
Повітряні сили оголосили загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області.
Дрони рухаються на межі Черкаської області в напрямку Київської області.
Також БпЛА рухаються на півночі Одеської області курсом на Вінницьку область.
Оновлено 23:50
Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Вінницькій та Київській областях.
Оновлено 0:06
Безпілотники рухаються на заході Полтавської області в напрямку Черкаської області.
Дрони виявлені на півночі Харківщини, курс на південь.
Також "Шахеди" зафіксували на сході Київської області, рухаються у напрямку Білої Церкви.
Група БпЛА виявлена на сході та заході Миколаївської області, рух курсом на захід.
Крім того, "Шахеди" на півночі Одеської області, рухаються в напрямку перетину Вінницької та Кіровоградської областей.
Станом на зараз карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили склад боєприпасів біля тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.
Тим часом президент Володимир Зеленський провів наради, що стосувалися плану перемоги України та поповнення флоту F-16.
У США вже ознайомилися з планом перемоги Зеленського і припустили, що така ініціатива може дати результат.
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