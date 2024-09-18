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В Киеве тоже объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (обновлено)

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 18 сентября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Сигнал об угрозе атак с воздуха раздался в столице около 02:56.

Представители местных властей призвали жителей Киева оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка.

Между тем в Воздушных силах предупредили о возможной работе ПВО из-за "Шахеда", который направлялся в сторону столицы.

"Внимание! "Шахед" в направлении Киева, возможна работа ПВО", - передали военные.

Обновлено: отбой тревоги

Около 03:27 в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое воздушной тревоги.

Вместе с тем в Киевской области она еще продолжалась.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 17 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе противника в Украине, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Из-за движения "Шахедов" в Киевской области началась работа ПВО около часа ночи. Она продолжается до сих пор.

Кроме того, сообщалось о звуках взрывов в районе Кропивницкого, и в это время в Кировоградской области было замечено скопление дронов-камыкадзе противника.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов