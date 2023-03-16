UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та ще двох областях частково застосовують відключення світла, - "Укренерго"

Фото: У Києві та ще двох областях частково застосовують відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві, а також Київській та Житомирській областях частково застосовують відключення світла через значні пошкодження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що в енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Однак через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання", - сказано у повідомленні.

Тим часом в інших областях обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до регіонів не доводились.

Так, енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою.

Нагадаємо, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва діють відключення згідно з графіками.

РБК-Україна також повідомляло, що у Житомирі можуть відновити роботи електротранспорту протягом 10-12 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергіявідключеня світлаУкренерго