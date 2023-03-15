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Коли у Житомирі знову запустять трамваї та тролейбуси: у мерії дали прогноз

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Житомир, Середа 15 березня 2023 13:45
Коли у Житомирі знову запустять трамваї та тролейбуси: у мерії дали прогноз Фото: електротранспорт у Житомирі може відновити роботу за 10 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирі обговорюють можливість відновлення роботи електротранспорту. Трамваї та тролейбуси можуть знову вийти на маршрути за 10-12 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Житомира.

Міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що "Укренерго" допомогло Житомиру після масованої атаки Росії 9 березня.

"Житомир перепідключили до інших областей. Можу сказати, що ми зараз "на межі" використання електричної енергії. Додаткове навантаження може призвести до відключення", - зазначив мер.

За його словами, за 10-12 днів у Житомирі можуть знову запустити трамваї та тролейбуси. Електротранспорт спочатку буде курсувати не в пікові години.

Нагадаємо, під час атаки 9 березня Росія влучили в енергетичний об'єкт у Житомирі. Внаслідок удару у Житомирі зникло світло.

В "Укренерго" повідомляють, що у Житомирській області продовжуються мережеві обмеження, а також у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській областях та столиці.

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